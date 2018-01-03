Bu yazımızda HTC 10 Download Mode’a girme adımlarını ele aldık.

HTC 10 Download Mode’a Girme

İlk önce Güç tuşunu kullanarak telefonunuzu kapatın.

HTC 10 kapandıktan sonra, Güç + Ses kısma tuşlarına basılı tutarak birkaç saniye bekleyin.

Bunun sonrasında, telefonunuzun Download Mode ekranı karşınıza gelecektir. Bu menüde Ses kısma ve Ses yükseltme tuşu ile hareket edebilirsiniz. Ayrıca seçeneklerinizi onaylamak için ise, Güç tuşuna basmanız yeterlidir.

Forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.