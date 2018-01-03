HTC 10 Recovery Mode’a girme adımlarına başlamadan önce, buraya tıklayarak HTC 10 Download Mode’a girme işlemini yapmanız gerekiyor.

HTC 10 Recovery Mode’a Girme

İlgili yazımızı okuyarak telefonunuzun Download Mode’a geçiş yapmasını sağlayın. Sonrasında ise, reboot to bootloader seçeneğinin üzerine gelerek Güç tuşuna basın.

Bunun sonucunda karşınıza gelen ekrandan Reboot To Bootloader seçeneğini seçerek Güç tuşuna basın.

Ardından telefonunuz yeniden açıldığında, tekrar kapanması için Güç tuşunu kullanın.

Şimdi ise, Güç + Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak birkaç saniye bekleyin.

Recovery menüsünde Ses tuşları ile hareket edebilir ve seçimlerinizi onaylamak için Güç tuşunuzu kullanabilirsiniz. Eğer yapmak istediğiniz başka bir işlem yok ise, reboot system now diyerek telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

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