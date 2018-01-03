Huawei P20 Şemaları Üç Yeni Modeli Ortaya Çıkardı

Ortaya çıkan bazı doğrulanmamış şemaların Huawei’nin P10’un yerini alacak model için hazırlamış olduğu planlara işaret ettiği söyleniyor. Bu kez P11 adına sahip olmayacak, onun yerine Huawei P20 olarak adlandırılacak ve en az üç sürümü ile gelecek. iPhone X’e benzer şekilde, en üst modelde çentik desteği bulunacak.

Alt taraftaki incelik dışında ekran çerçeveleri neredeyse yok denebilir. Parmak izi okuyucusu arkada, kameranın altına yerleştirilmiş. Üst çerçevede kulaklık, özçekim kamera ve sensörleri karşılamak için çentik tercih edilmiş.

Huawei FaceID benzeri bir teknolojisini tanıtmış ve yetkililerce bunun Apple’ın çözümünden daha iyi olacağı söylenmişti. Şemada bunun için bir yer ayrılmış görünmüyor fakat neler olacağını kim bilir.

Kameraya dönersek, yoksa üçlü kamera mı desek? Dikey olarak yerleştirilmişler ve telefonun ortasına doğru devam ediyorlar. P20 ve P20 Plus’da kamera farklı bir pozisyonda. Vanilya modelinde 90 derece açı kazanmış ve Plus’da ise biraz daha sola konumlandırılmış. Her ikisinde de öndeki ince çerçevede parmak izi okuyucu bulunuyor. Bu durumu Mate 10’a benzetebiliriz.

Şematikler üçlü kameranın fonksiyonları hakkında bilgi vermiyor, ancak daha önce çıkan iddialarda bunların 40MP fotoğraflar oluşturmak ve 5x “hibrit zum” – hybrid zooming özelliğini aktifleştirmek için kullanılacağı söylenmişti. Daha fazlasını bu haftaki CES ya da gelecek ayki MWC etkinliğinde duymayı umuyoruz.