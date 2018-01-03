Apple iPhone X akıllı telefonda OLED ekran yanığı oluşmasını engellemek için uygulayabileceğiniz yöntemleri ele alıyoruz. Apple’ın ilk kez iPhone X akıllı telefonda yer verdiği OLED ekranlar yapılarından dolayı LCD teknolojisinde olduğu gibi arkadan aydınlatma içermiyor, bunun her yerine her piksel kendi aydınlatmasına sahip ve gerektiğinde açıp kapatılabiliyor. Bu sayede derin siyah renkler ve yüksek kontrast oranı elde edilebiliyor. Ancak OLED teknolojisinin bazı sıkıntıları da var.

Uzun süre değişmeden aynı görüntüyü ekranda tutan OLED ekranlı cihazlar yanma sorunu / burn-in yaşayabiliyor yani ekranda uzun süren görüntü silinmeden gölge gibi iz bırakabiliyor. Bu nedenle soruna hayalet görüntü adını verenler de var.

Apple her ne kadar bu sorunun oluşmaması için önlemler almış olsa da iPhone X akıllı telefonda OLED ekran yanığı oluşmasını engellemek için bu ipuçlarını değerlendirmenizi öneriyoruz.

iPhone X: OLED Ekran Yanığı Oluşmasını Engellemek

Güncel iOS Versiyonunu Kullanın

Apple, iOS işletim sistemini güncellerken ekranda görüntü retansiyonuna karşı yeni yöntemler de geliştiriyor. Bu yeniliklerden yararlanmak için cihazın her zaman için güncel yazılım versiyonunda olmasına özen gösterin.

Otomatik Parlaklığı Etkinleştirin

iPhone X akıllı telefonda otomatik parlaklık özelliği varsayılan olarak etkin durumdadır. Siz bu özelliği devre dışı bırakmış olabilirsiniz. Otomatik parlaklık zaman zaman sinir bozucu olabiliyor ama tavsiyemiz bu özelliği etkinleştirmeniz yönünde olacak.

Otomatik Ekran Kilidi Süresini Kısaltın

Akıllı telefonun ekranının otomatik kilit süresini artırdıysanız Settings -> Display & Brightness -> Auto-Lock menüsüne gidin ve bu süreyi 30 saniyeye çekin.

Cihazı Sürekli Tam Parlaklıkta Kullanmayın

Ekranı sürekli olarak tam parlaklıkta kullanmak OLED yanığı oluşma riskini artıracaktır. Bu nedenle akıllı telefonunuzu mümkün olduğunca tam parlaklıkta kullanmamaya dikkat edin.

OLED Yanığı Sorununu Gidermek

Ekranda hayalet görüntü / burn-in fark ettiyseniz akıllı telefonu kapatın ve birkaç saat boyunca bekleyin. Sonra cihazı çalıştırın, ekranda hala sabit görüntü kalabilir. Cihazı bir süre kullanın, ekrandaki burn-in sorunu ortadan kalkabilir. (Bu yöntem TV ekranlarında işe yarayabiliyor.)

Sorun bu şekilde çözülmediyse derhal teknik servise başvurmanızda fayda var.

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