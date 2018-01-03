Yeni Samsung Galaxy S9+ Videosu Gerçek mi?

Görünüşe bakılırsa Samsung Galaxy S9+ kısa bir videoyla ortaya çıkmış ve ele alınan cihaz tam anlamıyla fonksiyonel görünüyor. Ancak videonun bizde uyandırdığı şüphe orijinal bir cihazdan çok taklit olması.

Ön tarafla ilgili söylenebilecek fazla bir şey yok – Infinity Display yerli yerinde. Ancak tam olarak ortalanmış değil ve alt çerçeve üst çerçeveden daha kalın görünüyor. Tıknaz güç butonu da gözlerden kaçmıyor.

Uygulama çekmecesinde ise daha fazla ipucu yatıyor gibi. Örneğin, FM radyo uygulaması var ancak orijinalinde (üzücü şekilde) böyle bir seçenek bulunmayacak. Ayrıca S Planner olarak görülen uygulama şimdi Samsung Calendar oldu. Heart Rate de artık Samsung Health haline gelmiş durumda.

Videoda kamera uygulamasına kısa bir göz atılıyor. Galaxy Note 8’deki kamera uygulamasından ayrıldığı görülmekte. Samsung tasarımı değiştirmiş olabilir fakat cihazın ön yüzünde bulunan telephoto kamerasına geçmeye yarayan “x2” butonu yok.

Etkileyici bir çalışma olmuş ancak gözden kaçan basit detaylardan ötürü bizce orijinal bir Galaxy S9+ değil.