Apple Watch Hastanelerde Kendiliğinden Baştan Başlıyor

Apple Watch akıllı saatlerine yönelik yeni bir sorun gün yüzüne çıktı. Üçüncü seri – Series 3 – cihazlarına sahip olan kullanıcılar yoğun bakım birimlerinin yakınlarındayken cihazlarının her 60 ila 90 dakikada bir kendiliğinden baştan başladığını bildirdiler.

Apple’ın resmi forumunda bununla ilgili özel bir konu başlığı bulunuyor. İncelendiğinde ise bu sorunun ekim ayından bu yana yaşandığı görülüyor. Sorun hem hücresel veri destekleyen hem de desteklemeyen ürünleri etkiliyor ve hastanelerde bulunan ekipman ile alakalı olduğu düşünülüyor.

Bazı kullanıcılar akıllı saatlerini soruna çözüm olması için yenileri ile değiştirmişler ancak sorun tekrar etmeye devam etmiş. Tek çözümün şu an için cihazı uçak modunda kullanmak olduğu söyleniyor ancak bunun cihazın fonksiyonlarını kısıtlayacağını anlatmaya gerek yok.

Apple’dan gelen açıklamaya göre tıbbi malzemelerin bu soruna yol açtığı düşünülüyor ancak böyle bir durumun cihazı nasıl etkileyebileceği konusunda açıklama yapılmamış. Şirket konu hakkında henüz başka bir paylaşım yapmadı.