Eğer ekran kilidinizi unuttuysanız, HTC Desire 820 Hard Reset atma adımlarını uygulayabilirsiniz.

HTC Desire 820 Hard Reset Atma

İlk önce Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzu kapatın.

Telefonunuz kapandıktan sonra, Güç + Ses kısma tuşlarına bir süre basılı tutun.

Aşağıdaki gibi bir ekran karşınıza geldiğinde ise, Ses kısma tuşu ile Factory Reset seçeneğine gelin. Son olarak, Güç tuşuna basarak sıfırlama işlemini başlatabilirsiniz.

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