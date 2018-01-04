HTC Desire 830 Hard Reset atma işlemine başlamadan önce, kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayınız.
HTC Desire 830 Hard Reset Atma
Öncelikle Güç tuşunu kullanarak telefonunuzun kapanmasını sağlayın.
Ardından, Ses kısma + Güç tuşlarına basılı tutarak birkaç saniye bekleyin.
Görselde gördüğünüz kısım geldiği zaman, Ses kısma tuşunu kullanarak Factory Reset seçeneğinin üzerine gelin. Sıfırlama işlemini başlatmak için Güç tuşuna basın.
Forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.
[Toplam:0 Ortalama:0/5]