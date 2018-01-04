Lenovo A7000’e Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Lenovo’nun 2015 yılında kullanıma sunduğu giriş seviyesi A7000 akıllı telefonu 5.5 inç 720p IPS ekran, MediaTek MT6752m yongaseti, 2 GB RAM, 8 GB kapasiteli depolama birimi, 8 MP f/2.2 ana kamera ve 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası gibi mütevazi donanımsal özelliklere ev sahipliği yapıyordu. Kutusundan Android 5.0 Lollipop işletim sistemiyle çıkan cihaz daha sonra Android 6.0 Marshmallow güncellemesini almıştı.

TWRP recovery yüklenmiş ve root atılmış Lenovo A7000 akıllı telefonda geliştirici AKS12‘nin hazırladığı resmi olmayan Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna geçiş yapılabiliyor. Bu custom ROM’da Bluetooth’un çalışmaması ve derin uyku güç tasarrufu modundan çıkamama gibi sorunlar var. Bunlar dışında henüz tespit edilmemiş sorunlar da olabilir. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Lenovo A7000’e Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. İşlemin -eğer devam ediyorsa- cihazı garanti kapsamından çıkaracağını da hatırlatalım.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

A7000’i USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.