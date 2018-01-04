Nokia 7 Avrupa’ya İthal Ediliyor, Ancak Resmi Olarak Değil

Nokia 7 akıllı telefonu şu an için Çin’e özel. Avrupa ve diğer bölgelerdeki kullanıcılar ise hala beklemeye devam ediyorlar.

Eğer tüm bu bekleyişten sıkıldıysanız, Romanyalı bir perakendeci olan Quickmobile bir adım öne çıkarak cihazı 324 Euro yani yaklaşık 1470 liradan satışa sunmuş. 4GB versiyonun 10 Ocak’ta sevkiyata hazır olacağı belirtilmiş. Ücretsiz teslimat ve 24 ay garanti sözü verilmiş.

Nokia 7 geçtiğimiz ekim ayında duyurulmuş ve Snapdragon 630, 2.2GHz sekiz çekirdek CPU, 64GB dahili depolama ve 256GB’a kadar destekli microSD yuvası ile gelmişti.

Telefonun ekranı 5.2 inç LCD ve Full HD çözünürlüğünde. Ana ekran butonu artık yok ve bu nedenle parmak izi okuyucu arka taraftaki 16MP çift LED flaşlı kameranın altına yerleştirilmiş. Kameranın f/1.8 lens özelliği ve Carl Zeiss optiği bulunuyor. 4K videoları saniyede 30 kare ile kaydedebiliyor.

Diğer özellikleri arasında Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi, Bluetooth 5.0 ve USB-C 1.0 şarj girişi var. Quickmobile cihazı şu an için yalnızca siyah renk ile mi sunacak henüz bilinmiyor ancak Google servislerinin çalıştığı belirtilmiş (muhtemelen sonradan yüklendiler).