Android: En Hızlı İnternet Tarayıcı Uygulamaları

Google Play Store‘da, Android cihazlar için birçok uygulama yer almaktadır. Bu uygulamalardan çoğu birbiriyle hemen hemen aynı özellikleri taşımaktır. Ancak internet tarayıcısı kategorisinde birbirinden ayrılmaları için birçok neden var: Bu nedenlerden bir tanesi de hızlı olmaları.

Hızlı ve güvenli olan internet tarayıcıları, Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tablet kullanıcıları tarafından tercih edilmektedir. İstatistiklere baktığımızda yaklaşık 1.5 milyardan fazla Android cihazında internet kullanılmaktadır. Bu ürkütücü istatistik, akıllı telefon kullanıcıları için internet kullanımının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Tabii 1.5 milyardan fazla Android cihazında internet kullanılması da internet tarayıcıları arasında bir rekabet oluşturmaktadır.

Peki, Google Play Store’da indirilmeye hazır halde bekleyen en hızlı internet tarayıcı uygulamaları hangileri?

Android: En Hızlı İnternet Tarayıcıları

1- Mozilla Firefox

Mozilla Firefox, hızlı ve güvenli bir internet tarayıcısıdır. Sosyal medyaya göz atma, müzik dinleme ve video oynatma gibi işlemleri Mozilla Firefox’ta hızla gerçekleştirebilirsiniz. Ancak internet hızınızın da bu noktada önemli olduğunu unutmayın.

Mozilla Firefox‘u Android cihazınıza indirmek için buraya tıklayın.

2- Opera

Opera, yapılan hız testlerini başarıyla geçmiştir. Tek bir cihaz üzerinden en iyi koşullarda yapılan hız testinde Opera, Google Chrome ve Mozilla Firefox internet tarayıcı uygulamaları kadar hızlı çıkmıştır.

Opera’yı buraya tıklayarak Android cihazınıza indirebilirsiniz.

3- Google Chrome

Google Chrome‘u kullanarak internet siteleri arasında hızlı geçişler yapabilirsiniz. Diğer internet tarayıcı uygulamalarıyla birlikte yapılan testlerden başarıyla geçmeyi başaran Google Chrome, Mozilla Firefox’u tercih etmeyen kullanıcılar için hız bakımından önerilen en iyi internet tarayıcı uygulamasıdır.

Google Chrome internet tarayıcı uygulamasını Android cihazınıza indirmek için buraya tıklayın.

Bilgilendirme

Yapılan testler en iyi koşullarda, hız ve performans ölçümü yapan ve verileri analiz eden FutureMark, Kraken, Speedometer, Speedbattle‘da yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda Google Chrome, Opera ve Mozilla Firefox tüm testleri başarıyla geçmeyi başarmıştır. Test sırasında bir diğer internet tarayıcı uygulaması UC Browser‘ın, kullanıcı sayısı çok olmasına rağmen, Kraken’de yapılan testte kaldığı ve diğer testlerde başarısız olduğu görülmüştür.

Yorum

İnternet tarayıcı olarak Mozilla Firefox son zamanlarda en çok tercih edilen uygulama. Ancak Mozilla Firefox’u kullanmayı sevmiyorsanız Google Chrome ve Opera uygulamaları da Mozilla Firefox kadar, işlemleri hızlı şekilde tamamlar.

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