2017 yılının acı ve tatlı anılarını, üstesinden başarıyla geldiğimiz olaylarını geride bırakarak yepyeni bir yıla girdik. Haliyle, girdiğimiz 2018 yılında planlı olarak günümüzü yaşamak, gün içerisinde yaptıklarımızı bir kağıda dökmek gerekebilir. Çünkü kimimiz için günlük tutmak, rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.

Android / iOS: En İyi Günlük Yazma Uygulamaları

1- Life Calendar

Life Calendar, geliştirilmiş bir günlük yazma uygulamasıdır. Uygulamada yer alan birden fazla özellik, gününüzü hem metin hem de video olarak boş bir alana dökmenizi sağlar. Uygulamayı kullanmadan önce oluşturmanız gereken kişisel hesap ve kişisel hesabın yedekleme özelliği sayesinde oluşturduğunuz günlük yazıları, telefonunuza format atsanız da yeni bir telefon alsanız da uygulama içerisinde saklı kalır.

Günlüğünüzü, oluşturacağınız videolarla daha güçlü ve motivasyon arttırıcı hale getirebilirsiniz. Oluşturduğunuz metin dosyalarını .txt formatına dönüştürerek daha sonra PDF dosyasına dönüştürebilirsiniz. Uygulamada yer alan hatırlatıcı sayesinde istediğiniz zaman haftalık hatırlatma ayarı yaparak not yazacağınız zamanı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca oluşturduğunuz her metne, uygulamada yer alan renk paletinden ayrı ayrı renk verebilirsiniz.

Uygulamayı Android telefona indirmek için buraya, iOS telefona indirmek için buraya tıklayın.

2- Journaly

Journaly‘i kullanarak Galeri‘de yer alan fotoğrafları, Emoji‘leri, GPS konumları oluşturacağınız günlük metnine ekleyebilirsiniz. Journaly günlük tutmanızın yanı sıra uykunuzu, hava durumunu sürekli kontrol ederek etkinlik zamanlarında size yardımcı olur.

Uygulamayı Android işletim sistemli telefona indirmek için buraya, iOS işletim sistemli telefona indirmek için buraya tıklayın.

Journaly’i macOS bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. macOS için uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

3- Gratefulness

Gratefulness, diğer günlük uygulamalarından çok ilginç bir uygulamadır. Bu uygulama, günlüğünüze yazmanız için size SMS veya e-posta yollar. Size yolladıkları iletilere basit yanıtlar vererek uygulamayı geçiştirebilirsiniz ancak günlük tutma konusunda ısrarlıysanız, gelen SMS veya e-postalara gerçekçi yanıtlar vererek günlüğünüzü yazmaya başlayabilirsiniz.

Gratefulness, akıllı telefonlara indirilebilen bir mobil uygulama değildir. Uygulama bir web sitesinden oluşur ve uygulamaya kayıt olmanız gerekir. Uygulamaya kayıt olmak ve uygulamayı kullanmak ücretsizdir. Gratefulness’in web sitesine gitmek için buraya tıklayın.

4- Dream Journal Ultimate

Dream Journal Ultimate, her sabah uyandığınızda uygulamaya hayallerinizi ve planlarınızı girmeyi sağlar. Uygulamanın kendine ait bir de sosyal ağı vardır. Bu sosyal ağ üzerinden oluşturduğunuz hayal ve plan çizgisini paylaşabilirsiniz.

Dream Journal Ultimate‘i Android telefona indirmek için buraya, iOS telefona indirmek için buraya tıklayın.

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