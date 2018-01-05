HTC One M9’a Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. HTC’nin 2015 yılında kullanıcılarla buluşturduğu amiral gemisi akıllı telefonu One M9 üst düzey donanımsal özelliklere ev sahipliği yapıyordu. Kutusundan Android 5.0 Lollipop işletim sistemi versiyonuyla çıkan cihaz son olarak Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı.

TWRP recovery yüklenmiş ve root erişimi sağlanmış One M9 akıllı telefonda geliştirici Flyhalf205‘in hazırladığı resmi olmayan Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna terfi mümkün. Her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’da da çeşitli sorunlu ya da hiç çalışmayan özellik / bileşen / servis olabilir. Geliştirici bu konuda bir bilgi vermemiş, bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

HTC One M9’a Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. Bu aşamaların -eğer devam ediyorsa- cihazın garantisini sonlandıracağını ifade edelim.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

One M9’u USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.