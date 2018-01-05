Apple iPhone X akıllı telefondaki Apple Music’te Çevrimdışı Müzik Dinlemek için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. Apple cihazlarda yer alan Apple Music uygulaması oldukça güçlü bir çözüm. Tüm özelliklerinden etkin şekilde faydalanabilmek için ücretli abonelik gerekse de milyonlarca şarkılık müthiş bir arşive erişim imkanı sağlıyor.

Apple Music gibi müzik akışı sunan servisler stabil internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Bir müzik tutkunuysanız ve gün içerisinde saatler boyunca müzik dinliyorsanız Apple Music ciddi miktarda veri transferi yapacaktır. Özellikle hücresel veri paketinizin için sıkıntılı bir durum oluşabilir. Neyse ki uygulama müzikleri çevrimdışı dinlemek üzere kaydetme / indirme özelliği ile geliyor. Tabii bu özellikten yararlanabilmek için ücretli abonelik şart. Apple iPhone X akıllı telefondaki Apple Music’te Çevrimdışı Müzik Dinlemek oldukça kolay.

iPhone X: Apple Music’te Çevrimdışı Müzik Dinlemek

Bu özellikten yararlanarak sevdiğiniz albümleri kolayca uygulama bünyesinde indirebilir ve internet bağlantınızın olmadığı anlarda dahi kesintisiz müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Tabii albüm indirme işlemini WiFi ağına bağlıyken yapmanız anlamlı olacaktır.

Öncelikle Apple Music uygulamasını açın.

İnternet bağlantısı olmadığı zaman dinlemek istediğiniz bir albümü görüntüleyin.

Arayüzdeki üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun ve seçenekleri görüntüleyin.

Make available offline seçeneğini kullanın.

Uygulamada bu şekilde kaydettiğiniz albümleri daha sonra görüntülemek için arayüzdeki Downloaded music bölümüne erişmeniz yeterli olacaktır.

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