Teknoloji dünyasında geniş yer kaplayan akıllı telefonlar, tabletler gün geçtikçe yeni özelliklerle ve tasarımlarla teknoloji pazarına giriyor. Tabii her yeni cihaza yeni özellik, tasarım ekleyerek diğer cihazlardan farklı olmayı isteyen üreticiler, cihazların kullanıcılar için albeni özelliği taşımasını da istiyor.

Teknoloji pazarına giren her cihaz, bir önceki modelinin ipini çekiyor. İşin aslına baktığımızda bu işte bir iş var gibi. Kullanıcıları, yeni cihaz satın almaya yönelik politika mı izleniyor ne?

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler, zamanla Android güncellemesi almaktadır. Android güncellemelerinin de bir sonraki güncellemede boyutunu arttırması, akıllı telefon ve tabletler için büyük sorunlar yaşatmaktadır.

Her güncellemede, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarının akıllarına bir soru takılmaktadır: Cihazı yeni aldığımda bir yarış motoru gibi çalışan cihaz, neden bir güncellemeden sonra yavaşlamaya başlıyor?

Android: Cihaz Yavaşlama Sorunu ve Nedenleri

1- İşletim Sistemi Güncellemeleri

İşletim sistemi güncellemeleri, kullandığınız akıllı cihazın özellikleri için değil, yeni özellikler eklenerek bir üst model cihazlar için yayınlanır. Yeni özellikleri kullanmanız için akıllı telefonunuzu veya tabletinizi siz de yeni sürüme güncelleyebilirsiniz ancak cihazınız donanım açısından ciddi sorunlar yaşar. Donma ve ısınma sorunu başlıca sorunlardandır.

İşletim sistemi güncellemelerini tüm özellikleriyle cihazda donma ve ısınma sorunu olmadan indirmek ve kullanmak için işlem gücü daha fazla ve sistem kaynağı güçlü olan cihaz gerekmektedir.

2- Uygulama Güncellemeleri

Android cihazınızda yer alan uygulamalar için, uygulama geliştiricileri tarafından güncelleme yayımlanır. Bu güncellemeler önemli veya önemsiz yeni özellikler içerebilir. Ancak uygulamayı ne olursa olsun güncellemek zorundasınız. Çünkü, bir süre sonra uygulama kendiliğinden hata vermeye başlayacak ya da güncelleme yapılmadığı dahilde hiç açılmayacaktır.

Uygulama güncellemeleri, uygulamanın boyutunu arttırabilir. Telefon hafızası ve SD kart hafızası, hangisi tercih ediliyorsa, bir süre sonra siz farkından olmadan dolmaya başlar ve telefon böylece yavaşlar.

3- Bellek Bozulması

Cihazlarda kullanılan NAND bellek uygun fiyatlı ve hızlıdır. Hızlı olan NAND bellek, uygun fiyatlı olmasının yanı sıra dezavantajlıdır. Çünkü, NAND bellek dolduğunda yavaşlar. NAND’ın tam hızda çalışabilmesi için telefonun dahili depolama alanından belli miktarda boş depolama alanı gereklidir.

Asıl sorun NAND belleğin bozulmasıdır. Üç türe ayrılan NAND belleğin, tüm türlerinin farklı sayıda yazma döngüsü vardır ve bu yazma döngüsünün belli bir sınırı vardır. Bu yazma döngüsünü durdurmak mümkün değildir çünkü cihazınızı kullandığınız her zaman NAND bellek flash sürücüler üzerine veri yazmaktadır. Bu onun asıl görevidir.

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