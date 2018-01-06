Eğer telefonunuzun yazılımsal bir sorunu var ise, HTC Desire 825 Hard Reset atma işlemini uygulayabilirsiniz.

HTC Desire 825 Hard Reset Atma

İlk olarak Güç tuşundan yardım alarak HTC Desire 825’in kapanmasını sağlayın.

Şimdi ise, Ses kısma + Güç tuşlarına basılı tutarak birkaç saniye beklemeniz gerekiyor.

Bunun sonucunda karşınıza gelen ekranda, Ses kısma tuşunu kullanarak Factory Reset seçeneğinin üzerine gelin. Son olarak, sıfırlama işlemini başlatabilmek için Güç tuşuna basın.

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