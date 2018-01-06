Apple geçtiğimiz günlerde kullanıcılarının tepkilerine neden olan açıklamasıyla gündeme gelmişti. Şirket, telefon bataryalarının bilerek yavaşlatıldığını söylemişti. “Apple kullanıcılarını yeni telefon almaya sürüklüyor” diye yorumlayabileceğimiz bu açıklama sonrasında yeni bir özür açıklaması çok gecikmedi. Şirket, yavaşlatılan tüm bataryaların değiştirme fiyatını 79 Dolar’dan 29 Dolar’a indirerek iPhone‘un birkaç sene önceki telefonlarını kullanan kullanıcıların gönlüne girmeye çalıştı.

Eğer sizde iPhone bataryanızı değiştirecekseniz pil sağlığını kontrol etmeden değiştirmeyin. Jailbreak gerekmeden iPhone’unuzu pil sağlığı testinden geçirebilirsiniz.

iOS: Telefonun Pil Sağlığını Kontrol Etme

Telefonun pil sağlığını kontrol etmek için işe yarar üç uygulamadan bahsedeceğiz. Bu uygulamalardan birini kullanarak telefonunuzun pil sağlığını kontrol edebilirsiniz.

1- Battery Life by Victor Robinson

Geliştiricisi Victor Robinson olan Battery Life uygulaması oldukça basit bir uygulamadır. Uygulamayı telefonunuza buraya tıklayarak indirin ve indirdikten sonra uygulamayı açın. Uygulamayı açtığınızda uygulama ana ekranında pil sağlığınızın yüzdesi yazacaktır.

Uygulamanın kullanımı için Jailbreak gerekmez. Ayrıca Battery Life ücretsiz bir mobil uygulamadır.

2- Battery Life Doctor by Wei Zhe

Battery Life Doctor‘u açtığınızda pil sağlığınız yüzdelik olarak gösterilecektir. Pil sağlığınızın yüzdesinin üzerine dokunduğunuzda yeni bir ekrana geçersiniz. Bu ekranda mevcut pil seviyesi ve kapasitesi görülebilir.

Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

3- Battery Life by RBT Digital LLC

RBT Digital LLC tarafından geliştirilen pil sağlığı öğrenme uygulaması Battery Life‘ın ana ekranında pil sağlığınızın durumunu ve pilin aşınma yüzdesini öğrenebilirsiniz.

Uygulamayı iOS cihazınıza indirmek için buraya tıklayın.

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