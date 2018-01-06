Lenovo K3 Note’a Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Performans / fiyat oranı yüksek akıllı telefonlarıyla tanınan Lenovo’nun K3 Note modeli akıllı telefonu 2015 yılında kullanıcılarla buluşturulmuştu. Giriş seviyesi donanımsal özelliklerle gelen cihaz kutusundan Android 5.0.2 Lollipop işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu ve sonrasında Android 6.0 Marshmallow güncellemesini almıştı.

Cihaz artık güncelleme almıyor fakat TWRP recovery yüklendiği ve root erişimi sağlandığı takdirde Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna geçiş mümkün.

Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’da da bazı sorunlar var. Geliştiricisi daniel_hk Bluetooth ve kameranın çalışmadığını belirtmiş. Tabii henüz tespit edilmemiş başka sıkıntılar da olabilir. Bunlar şüphesiz önemli eksikler, K3 Note’u gündelik işleriniz için kullanıyorsanız bu ROM’a geçmek istemeyebilirsiniz.

Tabii TWRP recovery menüsünden tam bir nandroid yedeği aldığınızda bu yedek ile dilediğiniz zaman önceki ROM’a dönme imkanınız olacak. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Lenovo K3 Note’a Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

K3 Note’u USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.