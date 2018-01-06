Motorola Moto E4 Plus’a Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Motorola’nın geçtiğimiz yıl içerisinde satışa sunduğu Moto E4 Plus akıllı telefon giriş seviyesi donanımsal özelliklere sahip ve ülkemizde de teknoloji mağazalarından satın alınabiliyor. 5000 mAh kapasiteli piliyle ön plana çıkan akıllı telefon Android 7.1.1 Nougat işletim sistemini çalıştırmakta. Bu cihaz Motorola’nın açıkladığı güncelleme takvimine bakılırsa Android Oreo güncellemesini almayacak.

Fakat TWRP recovery yüklenmiş ve root erişimi sağlanmış Moto E4 Plus akıllı telefonda geliştirici SamarV-121‘in hazırladığı Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu kullanmak mümkün.

Her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’da da çeşitli sorunlu ya da hiç çalışmayan özellik / bileşen / servis olabilir. Geliştirici bu konuda bir bilgi vermemiş, bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Motorola Moto E4 Plus’a Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. Bu aşamaların cihazın garantisini sonlandıracağını belirtelim.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Moto E4 Plus’ı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.