Motorola Moto G4 Play Android 7.1.1 Nougat güncellemesi ile ilgili nihayet bir haber var. Önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Motorola, 2016 yılında G4 serisi üç akıllı telefonunu kullanıma sunmuştu. Bu cihazlar Moto G4, G4 Plus ve G4 Play idi. Bu cihazlardan Moto G4 ve Moto G4 Plus geçtiğimiz yıl içerisinde Android Nougat güncellemesini almıştı fakat Moto G4 Play kullanıcıları bu olanağa erişememişti. Nougat güncellemesini Haziran 2017’de alması beklenen Moto G4 Play akıllı telefon güncellemeye ancak şimdi ulaşabiliyor.

Motorola Moto G4 Play Android 7.1.1 Nougat Güncellemesi

Moto G4 Play akıllı telefon için yayınlanan son güncelleme paketinde Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonu ve Kasım ayı Android güvenlik yamaları bulunmakta. Güncellemenin neden bu denli geciktiği konusunda bir bilgi yok fakat Moto G4 Play kullanıcılarının nihayet Android Nougat işletim sistemine geçme olanağı yakalamaları şüphesiz sevindirici bir gelişme.

Ağustos 2016’da satışa sunulan Moto G4 Play akıllı telefon 144.4 x 72 x 9.9 mm boyutlarında ve 137 gram ağırlığında. Cihazın 5 inç genişlikli IPS ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip. Qualcomm’un giriş seviyesi Snapdragon 410 yongaseti, 1 / 2 GB RAM, 8 / 16 GB kapasiteli depolama alanı, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası, 8 MP çözünürlüklü f/2.2 ana kamera, ön yüzde 5 MP çözünürlüklü f/2.2 selfie kamerası ve 2800 mAh kapasiteli pil gibi mütevazi donanımsal bileşenler içeriyor. Ürün kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu.

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