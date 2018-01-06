Samsung Galaxy Note 8 Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili sürpriz bir gelişme var. Duruma bakılırsa Samsung’un 2017 yılı amiral gemisi akıllı telefon modellerinden Galaxy Note 8, bir süredir Oreo Beta testleri süren Galaxy S8 serisinden önce Android 8.0 Oreo güncellemesini almaya başladı. Bir kullanıcı Reddit’te Android 8.0 Oreo çalıştıran Galaxy Note 8 akıllı telefonundan görüntüler ve bazı bilgiler paylaştı. Bu, muhtemelen firmanın yaptığı bir deneme ve cihazlarda güncelleme ile ilgili sorun rapor edilmediği takdirde OTA güncellemesinin daha fazla sayıda Galaxy Note 8’e ulaştırılması bekleniyor.

Samsung Galaxy Note 8 Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Görüntüleri paylaşılan akıllı telefon cihazın Exynos yongasetini taşıyan bir varyantından. Güncelleme cihazı R16NW.N950FXXU2CRA1.DM yazılım versiyonuna taşımış ve aynı zamanda Ocak ayı Android güvenlik yamalarını da içeriyor.

Kullanıcı güncelleme ile birlikte klavyenin yenilendiğini, Picture-in-Picture desteğinin geldiğini, uygulamaya özel launcher uzun dokunma menülerinin desteklendiğini, uygulamalar ve tarayıcılar için otomatik doldurma özelliğinin kullanılabilir olduğunu belirtiyor. Renkli medya bildirimleri, bildirim kategorileri, yalnızca Samsung Cloud ögelerini görüntüleyebilme, Samsung Secure Folder içeriğini Samsung Cloud’a aktarabilme, Bluetooth’ta yüksek kaliteli ses kodekleri gibi yenilikler de bizlerle.

Samsung Galaxy Note 8 akıllı telefon 6.3 inç genişlik ve 2960 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip Super AMOLED ekran, Exynos 8895 Octa yongaseti, 6 GB RAM, 64 / 128 / 256 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde çift 12 MP ana kamera, ön yüzde selfie çekimler için 8 MP çözünürlüklü kamera ve 3300 mAh kapasiteli pil gibi üst düzey bileşenler barındırıyor. Akıllı telefon kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.

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