Android‘li akıllı telefonlarda Videoları Ağır Çekim Yapmak için kullanabileceğiniz başarılı bir uygulama ile karşınızdayız. Günümüzde akıllı telefonların kameraları hayli tatmin edici performans sunuyor, bu nedenle kompakt dijital fotoğraf makineleri ve video kameraların devri neredeyse kapandı diyebiliriz. İlk nesil akıllı telefonlardan bu yana ciddi anlamda yol alındığı açık. Günümüzde birçok akıllı telefonda slow motion / ağır çekim video kaydı özelliği ön yüklü olarak geliyor ancak bu özellik sizin cihazınızda bulunmayabilir. Çektiğiniz Videoları Ağır Çekim Yapmak için bir uygulama arayışında olabilirsiniz.

Android: Videoları Ağır Çekim Yapmak

Bu işlem için Google Play uygulama mağazasından ücretsiz indirebileceğiniz YouCut Video Editor & Video Maker uygulamasından yararlanabilirsiniz. Uygulama tamamen ücretsiz ve videolara watermark / filigran eklemiyor. Videolara ağır çekim efekti uygulamak dışında kesme, kırpma, birleştirme, filtre / efektler uygulama, müzik ekleme; parlaklık, kontrast, doygunluk gibi parametreleri ayarlama gibi özellikleri de var.

Uygulamayı akıllı telefonunuza yükledikten sonra çalıştırın. Arayüzde alt kısımda yer alan + simgeli butona dokunun ve kullanmak istediğiniz video dosyasını seçin.

Videoyu seçtikten sonra dilerseniz final çalışmasında yalnızca bir kısmını elde etmek amacıyla kesme yapabilirsiniz. Bu işlem orijinal video dosyasını etkilemiyor.

Videonun uzunluğunu ayarladıktan sonra sağ üst kısımdaki tick işaretli butonu kullanın.

Sonraki ekranda Speed seçeneğine erişin. Videonun varsayılan hızı 1.0x olacaktır. Siz hızı 0.5x‘e kadar düşürerek ağır çekim efekti elde edebilirsiniz. 2.0x‘e kadar hızlandırma imkanı da var.

Dilediğiniz ayarlamayı yaptıktan sonra sağ üstteki butona dokunun ve daha sonra Compress seçeneğini kullanın. Video yaptığınız değişikliklere uygun şekilde dönüştürülecektir.