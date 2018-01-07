Telefonunuzun yükleme moduna erişmek istiyorsanız, HTC Desire 10 Pro Download Mode’a girme işlemini uygulayabilirsiniz.

HTC Desire 10 Pro Download Mode’a Girme

Öncelikle Güç tuşunu kullanarak HTC Desire 10 Pro’nuzu kapatın.

Telefonunuz kapandıktan sonra, Güç + Ses kısma tuşlarına basılı tutarak birkaç saniye bekleyin.

Şimdi ise, karşınıza gelen Download Mode’da gezinebilmek için Ses tuşlarını kullanın. Bunun yanı sıra seçimlerinizi onaylamak için ise Güç tuşunu kullanabilirsiniz.

Forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.