HTC One M9 Download Mode’a girme adımlarını uygulayarak, telefonunuzun indirme moduna erişebilirsiniz.

HTC One M9 Download Mode’a Girme

Öncelikle Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzu kapatın.

Şimdi ise, Ses kısma + Güç tuşlarına aynı anda baskı uygulayarak birkaç saniye bekleyin.

Ardından, Download Mode menüsü karşınıza gelecektir. Bu menüde Ses tuşları ile hareket edebilirsiniz. Ayrıca seçimlerinize onay vermek için Güç tuşuna basmanız gerekiyor.

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