Huawei P10 ve P10 Plus Android 8.0 Oreo beta güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme var. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin P10 veya P10 Plus akıllı telefonlarından birisine sahipseniz ve Android 8.0 Oreo güncellemesini bekliyorsanız yüzünüzü güldürecek bir haber mevcut. P10 ve P10 Plus Android Oreo güncellemesi için Avrupa’da Beta testleri başlatılmış durumda.

Huawei P10 ve P10 Plus Android 8.0 Oreo Beta Güncellemesi

Cihazları Vtr-l09c432b180, Vtr-l29c432b180, Vky-l09c432b181 ve Vky-l29c432b181 yazılım versiyonunda olan kullanıcılar bu bağlantıdaki yönergeleri izleyerek Huawei’nin Beta programına dahil olabiliyor. Beta sürecinde çeşitli yazılımsal sorunlarla karşılaşılması ihtimal dahilinde, o nedenle her kullanıcının bu programa katılması doğru olmayabilir.

Huawei’nin 2017 yılı amiral gemisi akıllı telefon modellerinden P10’un 5.1 inç genişlikli IPS ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Akıllı telefonda sekiz çekirdek işlemcili HiSilicon Kirin 960 yongaseti, 4 GB RAM, 32 / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası, arka yüzde 12 MP + 20 MP çift kamera yapılandırması, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3200 mAh kapasiteli pil bulunmakta.

P10 Plus’ta daha geniş, 5.5 inç IPS ekran var ve 2560 x 1440 piksel çözünürlük değeri ile geliyor. Daha iyi kamera performansı sunan bu modelde 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama birimi içeren bir versiyon mevcut. Pil kapasitesi de 3750 mAh seviyesinde. Her iki akıllı telefonun da kutularından Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıktığını belirtelim.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.