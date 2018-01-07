Lenovo K6 Power’a Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Başarılı ve uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle tanıdığımız Lenovo’nun K6 Power modeli akıllı telefonu 2016 sonbaharında kullanıma sunulmuştu. Android Marshmallow işletim sistemiyle gelen cihaz sonrasında Android Nougat güncellemesini almıştı.

TWRP recovery yüklenmiş ve root erişimi sağlanmış K6 Power akıllı telefonda Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna geçiş imkanı var.

Geliştirici karthick111‘in hazırladığı bu custom ROM’da bazı sıkıntı ve eksiklikler de yok değil. ROM’da LED bildirimi çalışmıyor ve VoLTE özelliği devre dışı kalıyor. Tabii henüz raporlanmamış başka sorunlar da olabilir.

TWRP recovery menüsünden tam bir nandroid yedeği aldığınızda bu yedek ile dilediğiniz zaman önceki ROM’a dönme imkanınız olacak. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Lenovo K6 Power’a Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. İşlemin -devam ediyorsa- cihazınızın garanti desteğini sonlandıracağını belirtelim.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

K6 Power’ı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.