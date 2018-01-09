Akıllı telefonların dokunmatik ekranı oldukça işlevseldir. Ancak bazı durumlarda dokunmatik ekran bizi çileden çıkartıyor. Örneğin telefonu cebimize kilit ekranı açık halde koyduğumuzda ekranın Kamera’yı veya Kişiler’i açması gibi durumlarda çileden çıkabiliyoruz.

Dokunmatik ekranı Android cihazınızda devre dışı bırakarak, ekrana parmağınız değdiğinde videoların durmasına, telefonun kilit ekranını açık unuttuğumuzda telefonu cebinize koyarken ya da cebinizden çıkarırken, telefonun siz farkında olmadan uygulamaları açmasına engel olabilirsiniz.

Android: Dokunmatik Ekranı Devre Dışı Bırakma

Android cihazınızda dokunmatik ekranı devre dışı bırakmak, Android’in kendine ait özelliği değildir. Bu yüzden, Android cihazınızda dokunmatik ekranı devre dışı bırakmak için üçüncü parti uygulama ile bu işlem gerçekleştirilebilir.

Dokunmatik ekranı devre dışı bırakmak için Android cihazınıza indireceğiniz uygulama: Touch Lock – Touch Block. Uygulamayı buraya tıklayarak cihazınıza indirin.

Uygulamayı indirdikten sonra açın. Uygulama açıldığında ana ekranda uyarılar, ipuçları ve izin istekleri gösterilecektir. Touch Lock’u ilk açtığınızda sizden Gizlilik Politikası‘nı okumanız ve onaylayıp onaylamadığınızı belirtmeniz istenecektir. Uygulamaya devam edebilmek için Gizlilik Politikası’nı onaylamanız gerekmektedir.

Gizlilik Politikası‘nı onayladıktan sonra ekranı sola doğru kaydırarak atlayın ve uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırabilmek için Erişilebilirlik Servisi ve Kullanıcı Verileri Erişimi‘ni aktifleştirin. Bunun için karşınıza çıkan Şimdi Aktifleştir butonlarına dokunun.

Kullanıcı Verileri Erişimi’ni de etkinleştirmek için uygulama ana ekranında ekranı sola kaydırdığınızda 4. sayfada karşılaşacağınız ekrandaki Şimdi Aktifleştir’e bastıktan sonra açılan ekranda Touch Lock’a dokunun ve Touch Lock’u etkinleştirin.

Uygulama artık sorunsuz bir şekilde çalışmaya hazır hale geldi. Touch Lock’u kullanarak cihazınızın dokunmatik ekranını kilitlemek için bildirim panelini aşağıya doğru kaydırın ve Touch Lock’a dokunun ve ardından ekrana gelen butona tıklayın.

Kilit ekranını tekrar aktif hale getirmek için ekranda şeffaflaşan butona çift tıklayın. Dokunmatik böylece tekrar etkinleştirilecektir.

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