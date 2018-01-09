Telefonunuzun fabrika ayarlarına geri dönmesini istiyorsanız, HTC Desire 828 Hard Reset atma işlemini uygulayabilirsiniz.
HTC Desire 828 Hard Reset Atma
İlk olarak Güç tuşunu kullanarak HTC Desire 828’i kapatın.
Sonrasında ise, Güç + Ses kısma tuşlarına aynı anda baskı uygulayarak biraz bekleyin.
Download Mode’a geçiş yaptıktan sonra Ses kısma tuşu ile Factory reset seçeneğine gelin. Sıfırlama işlemini başlatmak için Güç tuşuna basabilirsiniz.
Forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.