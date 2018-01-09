HTC Desire 828 Recovery Mode’a girme işlemini yaparak, telefonunuzun kurtarma moduna erişebilirsiniz.

HTC Desire 828 Recovery Mode’a Girme

İlk önce buraya basarak telefonunuzun Download Mode’a nasıl geçiş yapacağını öğrenin.

Ardından karşınıza gelen ekranda Ses kısma tuşu ile Boot to recovery mode seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın.

Bunun sonrasında telefonunuz açılmış ise, tekrar kapanması için Güç tuşunu kullanın.

Son olarak, Ses yükseltme + Güç tuşlarına basılı tutarak telefonunuzun Recovery Mode’a girmesini sağlayabilirsiniz.

Eğer yapmak istediğiniz bir işlem yok ise, reboot system now diyerek telefonunuzun yeniden açılmasını bekleyebilirsiniz.

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