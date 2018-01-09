Bootloader moduna erişebilmek için, öncelikle HTC One S9 Download Mode’a girme işlemini yapmanız gerekiyor.

HTC One S9 Download Mode’a Girme

İlk önce Güç tuşunu kullanarak telefonunuzun kapanmasını sağlayın.

Telefonunuz kapandıktan sonra, Güç + Ses kısma tuşlarına basılı tutarak biraz bekleyin.

Bunun sonucunda karşınıza gelen Download Mode menüsünde gezinebilmek için Ses tuşlarını kullanın. Bunun yanı sıra Güç tuşunu kullanarak seçimlerinize onay verebilirsiniz.

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