HTC One S9 Recovery Mode’a girme adımlarına başlamadan önce, telefonunuzu Download Mode’a geçirmeniz gerekiyor.

HTC One S9 Recovery Mode’a Girme

Telefonunuzu Download Mode’a aldıktan sonra, Reboot to bootloader seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın.

Şimdi ise, karşınıza gelen pencerede Boot to Recovery Mode seçeneğinin üzerine gelin ve Güç tuşuna basın.

Sonrasında ise, eğer telefonunuz açık ise kapatmak için Güç tuşunu kullanarak kapanmasını sağlayın.

Ardından Güç + Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak birkaç saniye bekleyin.

Son olarak, Recovery Mode menüsünde Ses tuşlarınızı kullanarak hareket edebilir ve Güç tuşu ile seçimlerinize onay verebilirsiniz.

Aklınıza takılan sorular için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.