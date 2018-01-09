Lenovo Vibe K5 Plus’a Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Performans / fiyat oranı yüksek cihazlarıyla bilinen Lenovo’nun Vibe K5 Plus modeli akıllı telefonu Nisan 2016’da raflardaki yerini almıştı. Giriş – orta seviyede yer alan ürün kutusundan Android 5.1 Lollipop işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu.

TWRP recovery yüklenmiş ve root erişimi sağlanmış Vibe K5 Plus akıllı telefonda Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna geçiş imkanı var.

Bu ROM’u geliştiriciler shreps, subha785 ve Harry8242 hazırladı. Ne yazık ki çok sayıda sorunlu ve çalışmayan özellik / sensör / bileşen var. Kamera, Bluetooth, WiFi, hücresel veri, VoLTE’nin çalışmadığı ifade ediliyor. Yani en basit anlamıyla kamera ve internet erişiminden yoksun kalacaksınız. Bu nedenle Vibe K5 Plus’ı gündelik işleriniz için kullanıyorsanız bu ROM’u yüklemeyin.

Bir kenarda duran, ikincil akıllı telefonunuz konumundaki Vibe K5 Plus’a ise Oreo’yu deneyimlemek amacıyla yüklemeyi düşünebilirsiniz. TWRP recovery menüsünden tam bir nandroid yedeği aldığınız takdirde eski ROM’a kolayca geri dönebiliyorsunuz. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Lenovo Vibe K5 Plus’a Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. (Eksiklere yukarıda değinmiştik) Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. İşlemin -devam ediyorsa- cihazınızın garanti desteğini sonlandıracağını belirtelim.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Vibe K5 Plus’ı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.