Motorola Moto G4 Play’e Android 8.0 Oreo yüklemek için takip edilmesi gereken aşamalara bakacağız. Motorola’nın 2016 yazında kullanıcılarla buluşturduğu giriş seviyesi cihazı Moto G4 Play kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu. Akıllı telefonun 2017 yazında Android Nougat güncellemesini alması bekleniyordu fakat bu güncelleme ancak birkaç gün önce dağıtıma girebildi.

Tabii siz cihazınıza çok önceden TWRP recovery yükleyip root atarak custom ROM dünyasına adım atmış olabilirsiniz. TWRP recovery yüklenmiş ve root erişimi sağlanmış Moto G4 Play’e geliştirici CarlosArriagaCM‘nin hazırladığı Lineage OS 15 custom ROM ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu yüklemek mümkün.

Her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’da da çeşitli sorunlu ya da hiç çalışmayan özellik / bileşen / servis olabilir. Geliştirici bu konuda bir bilgi vermemiş, bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Motorola Moto G4 Play’e Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. Bu aşamaların -devam ediyorsa- cihazın garantisini sonlandıracağını belirtelim.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Moto G4 Play’i USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.