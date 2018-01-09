Motorola Moto X4 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Motorola’nın geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu orta seviye Moto X4 akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmeler gerçekleştirmek ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların root erişimini sağlaması gerekmekte. Bunun için de öncelikle bootloader kilidinin kaldırılması ve TWRP recovery yüklenmesi lazım.

Ele alacağımız yöntemi XDA forumlarında adlı üye cihazın XT-1900-1 varyantında ve NPW26.83-34-0-1 firmware’inde deneyip başarılı sonuç elde edebilmiş. Farklı varyant ve firmware’lerde başarılı sonuç elde eden kullanıcılar da var. Bazı kullanıcılar ise root attıktan sonra fabrika ayarlarına sıfırlama yapamadıklarını ifade ediyor. Siz de böyle bir sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz, root atıp atmamak bu noktada size kalmış. Yaşayabileceğiniz bir sıkıntıda sorumluluğun kendinize ait olduğunu unutmayın.

Motorola Moto X4 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

NOT: İşlemin garantiyi sonlandırdığını, çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında / sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu ifade edelim.

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin. Yedekleme için bu rehberdeki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

rehberdeki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz. Parmak izi gibi güvenlik sistemlerini ve şifrelemeyi kaldırın.

Developer Options menüsünü ve bu menü altındaki USB Debugging ile OEM Unlock seçeneklerini etkinleştirin.

menüsünü ve bu menü altındaki ile seçeneklerini etkinleştirin. Bootloader kilidini kaldırın .

. Motorola sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

TWRP Recovery Yüklemek

adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını indirip genişletin. TWRP imajını indirin.

TWRP dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve dosyayı adb-fastboot-tool-2016 klasörüne aktarın.

adb-fastboot-tool klasörünü açın, bu klasörde boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın ve açılan menüdeki Open Command Window Here seçeneğine tıklayın. Komut satırı açılacaktır.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı bootloader moduna almak için adb reboot bootloader komutunu girin.

Akıllı telefon bootloader modunda açılınca TWRP’yi flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu yazın.

İşlem tamamlanınca cihazı yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu kullanabilirsiniz.

Moto X4 Root

Akıllı telefonu recovery modunda başlatın. Wipe > Format data yolunu izleyin ve Yes‘i seçin. Cihazdaki tüm veriler silinecektir.

TWRP ana menüsüne dönün, Install seçeneğine dokunun ve indirip hafıza kartına transfer etmiş olduğunuz SuperSU dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

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