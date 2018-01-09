Samsung Galaxy On7 Prime Sessizce Çıkışını Yaptı

Amazon geçtiğimiz aralık ayında yeni bir Galaxy On cihazı hakkında konuşmuştu. Telefon bugün yurtdışında Samsung Galaxy On7 Prime ismiyle çıkışını yaptı ve çevrimiçi mağazaya özel olacağı anlaşıldı. Telefon ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nde perakendeci Soug tarafından satılması planlanmış.

Galaxy On7 Prime Exynos 7870 sekiz çekirdekli çipseti ile gelecek. RAM 3GB, dahili depolama 32GB ve bunun 24.6GB’ı kullanıcılarca erişilebilir olacak. microSD kart yuvası mevcut ve bu 256GB’a kadar genişletilebiliyor.

Ana kamera 13MP, f/1.9 açıklığına sahipken arka kamera 8MP ve benzer bir lens kullanıyor. Her iki kamera Full HD 30 fps kayıt yapabiliyor. Metal gövdenin altına yerleştirilen 3,300 mAh kapasiteli batarya micro USB yuvasından şarj ediliyor. Telefon bazı marketlerde J7 Prime ismiyle satışa sunulmuştu.

İşletim sistemi, üzücü şekilde, Android 6.0.1 Marshmallow ancak Android 7.0 Nougat güncellemesi alması bekleniyor. Ön taraftaki buton aynı zamanda bir parmak izi okuyucu ve Samsung Pay Mini sayesinde ödemelerin daha güvenli yapılmasını sağlıyor.