Vive Pro VR Gözlüğü Yüzde 78 Daha Yüksek Çözünürlükte ve Kablosuz

HTC Vive gözlüğü yeni Pro modeli ile VR yarışında büyük bir sıçrama yapmak üzere. En büyük güncellemelerden biri 2,880 x 1,600 piksel çözünürlüğünde iki yeni OLED ekranı. Orijinal Vive gözlüğüne göre bu çözünürlükte yüzde 78 sıçrama anlamına geliyor (Oculus ile Sony’nin epey ötesinde).

Sonuç olarak ise daha keskin görüntü, net yazılar ve iyi görünen grafikler anlamına gelmekte. Piksel yoğunlunda ise yüzde 37 artış ile 615 ppi değerine ulaşılmış oluyor.

HTC Vive Pro gözlüğü aynı zamanda iki adet kamera ile gelmekte (bir tane idi). Bunun geliştiricilerin daha iyi AR deneyimleri oluşturmasına yardım edeceği düşünülmüş. Cihazda iki adet mikrofon kullanılıyor ve bunlar gürültü önleme özelliğine sahipler. Alert modu ve Conversation modu kulaklığınızı çıkarmadan gerçek dünya ile iletişime geçmenize yarıyor.

Gözlük, konforu artırmak hedefiyle baştan tasarlanmış. Ön taraftaki ağırlık düşürülmüş ve kafa bandı iyileştirilmiş. Yüz minderi daha az ışık geçirmesi için yeniden tasarlanmış. Vive Pro için çıkış tarihi ve fiyat bilgisi yakında duyurulacak.

HTC aynı zamanda Vive Wireless Adapter özelliğini tanıttı. Intel’in WiGig teknolojisi üzerine kurulu ve sonunda kablo sorunundan kurtacak. Adaptör hem Pro hem de orijinal sürüm ile uyumlu olacak. Dünya genelinde üçüncü çeyrekte çıkışını yapacak.