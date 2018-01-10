24 saatlik hikaye paylaşma devrini başlatan Snapchat‘te hikayelere bakarken ya da hikaye paylaşırken “Snapchat durduruldu.” hatası almak oldukça sinir bozucu olabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için yazımızı okumaya devam edin…

Android: Snapchat Durduruldu Hatası ve Çözümü

Android cihazınızda “Snapchat durduruldu.” hatasının çözümü için üçüncü parti uygulama indirmeye yoktur. Sorunu çözmek için telefonunuzun Ayarlar > Uygulamalar‘a girip, cihazınızda bulunan tüm uygulamaların yer aldığı listeden Snapchat’i bulun ve üzerine tıklayın. Açılan ekranda Snapchat’in telefonunuzda ne kadar yer kapladığını ve nerede depolandığını göreceksiniz. Bu ekrandaki seçeneklerden Önbelleği Temizle‘ye dokunun. Önbelleği temizleme işlemi tamamlandıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatın.

Önbelleği temizleme işlemi işe yaramadıysa telefonunuzda yer alan Snapchat uygulamasının güncel olup olmadığını kontrol edin. Bunu yapabilmek için Google Play Store’a girin ve arama motoruna Snapchat yazın, çıkan sonuçlarda yer alan, cihazınızda yüklü Snapchat uygulamasının üzerine tıklayın. Uygulama eğer güncel değilse Güncelle butonuna tıklayarak uygulamayı güncelleyin.

Uygulamayı güncelse ya da uygulamayı güncelledikten sonra tekrar aynı hatayı almaya devam ediyorsanız Snapchat’i telefonunuzdan kaldırın ve buraya tıklayarak Snapchat’in en güncel sürümlü APK dosyasını indirin. APK dosyasını indirdikten sonra dosyanın kurulumunu gerçekleştirin. Snapchat hazır!

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