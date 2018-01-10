Sadece bir internet bağlantısı gereksinimiyle dünyanın bir ucundan bir ucuna insanlarla ücretsiz, sesli ve görüntülü konuşup mesajlaşabileceğiniz Viber, zaman zaman “Viber durduruldu.” hatası ile sizi karşı karşıya koyabilir. Görüşme sırasında bu sorunu yaşamak oldukça sinir bozucudur.

Android: Viber Durduruldu Hatası ve Çözümü

Android cihazınızda, “Viber durduruldu.” hatasının çözümü için Ayarlar‘a gidin ve Ayarlar’da listelenen seçeneklerden Uygulamalar > Uygulamalar Yöneticisi‘ne dokunun. Uygulama Yöneticisi’nde telefonunuzda yer alan tüm uygulamalar listelenecektir. Bu listeden Viber’i bulun ve üzerine tıklayın. Açılan ekranda Viber’in telefonda ne kadar yer kapladığı, telefonda kullandığı izinler, veri kullanımı ve pili ne kadar kullandığına kadar tüm bilgiler yer almaktadır. Bu ekranda Hafıza‘ya tıklayın ve Önbelleği Temizle butonuna basın. Daha sonra telefonu yeniden başlatın.

Önbelleği temizleme işleminden sonra tekrar aynı hatayı alırsanız Viber’i telefonunuzdan kaldırın ve en güncel Viber APK dosyasını telefonunuza indirin. Telefonunuza indirdiğiniz APK dosyasını kurun ve Viber’i kullanmaya başlayın.

Viber uygulamasının en güncel APK dosyası için buraya tıklayın.

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