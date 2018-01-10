iOS 11 ile gelen yeni Kontrol Merkezi, beraberinde birçok sorunu ortaya getiriyor. Otomatik parlaklık butonunun gizlenmesi, Wi-Fi ve Bluetooth‘un otomatik olarak açılması… Aslında bunlar bir hata değil, iOS 11‘in getirdiği yeni özelliklerdir. Bu özellikler, Kontrol Merkezi veya Ayarlar‘da elle etkinleştirildğinde, yeni bir konuma gidildiğinde, cihaz yeniden başlatıldığında ve yerel saatle sabah saat 05:00’da otomatik olarak açılır.

Wi-Fi ve Bluetooth’un otomatik olarak, siz farkında olmadan açılması şarjınızın hızlıca tükenmesine neden olabilir. Wi-Fi ve Bluetooth otomatik açılma sorununu ortadan kaldırmak için yazımızı okumaya devam edin…

Ayrıca iOS 11 güncellemesiyle Kontrol Merkezi‘nde kaybolan Otomatik Parlaklık özelliğini kapatmak için buraya tıklayarak rehberimize göz atın.

iOS: iOS 11’de Wi-Fi ve Bluetooth Otomatik Açılma Sorunu ve Çözümü

iOS 11’e Sahip iPhone’da Otomatik Açılan Wi-Fi’yi Kapatma

İşletim sistemi iOS 11’e güncellenmiş iPhone‘da otomatik olarak açılan Wi-Fi’yi kapatmak için telefonun Ayarlar bölümüne gidin ve Ayarlar ekranında yer alan Wi-Fi seçeneğine tıklayın. Wi-Fi seçeneğine tıkladıktan sonra bu özelliği kapatıp açmanız için oluşturulmuş butona tıklayın ve Wi-Fi’nin devre dışı bırakılmasını sağlayın.

iOS 11’e Sahip iPhone’da Otomatik Açılan Bluetooth’u Kapatma

iOS 11’e güncellediğiniz iPhone’unuzda otomatik olarak açılan, cihazlar arası dosya alışverişini sağlayan Bluetooth özelliğini kapatmak için telefonda Ayarlar > Bluetooth adımını izleyin ve Bluetooth ekranında yer alan butona tıklayarak bu özelliği devre dışı bırakın.

iOS: iOS 11’de Wi-Fi ve Bluetooth Otomatik Açılma Sorunu ve Çözümü hakkında tüm sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz.