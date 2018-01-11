Akıllı telefonunuzun saat, Wi-Fi, şebeke ve pil göstergesinin yer aldığı, ana ekranın üst panelini telefonunuzun şarj durumuna göre renklendirebilirsiniz. Telefonunuzun ana ekranının üst paneline şarj durumuna göre renk atamak için yazımızı okumaya devam edin…

Android: Ekranın Üst Panelini Şarja Göre Renklendirme

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda ekranın üst panelini şarj durumuna göre renklendirmek için telefonunuza Google Play Store‘dan Energy Bar isimli uygulamayı indirin. Uygulamayı Android telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

Energy Bar’ı indirdikten sonra açın ve uygulamanın açılış ekranında karşılaştığınız bilgilendirmeleri ekranı yana kaydırarak geçin. İkinci sayfada uygulamayı telefonunuzda etkinleştirmeniz istenecek. Bunun için ekranın sağ altında yer alan butona tıklayın ve açılan ekranda Energy Bar’ın yanında bulunan butonun üzerine tıklayın.

Energy Bar’ı etkinleştirdikten sonra uygulama ana ekranının son sayfasında, ekranın üst panelinde kullanacağınız renkleri belirlemeniz istenecek. İstediğiniz rengi belirleyin ve ekranın sağ altındaki Tamam‘a dokunun.

Ekranın üst kısmındaki paneli daha ayrıntılı olarak renklendirebilirsiniz. Panel, uygulamanın size belirlettiği renklerle kısıtlı değildir. Daha ayrıntılı bir şekilde paneli renklendirmek için Energy Bar’a girin. Uygulama ana ekranında, renk çubuğunun inceliğini ve kalınlığını, paneldeki konumunu ayarlayabilirsiniz.



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