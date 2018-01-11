Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ın yeni özelliğiyle kullanıcılar, yanlış gönderdiği mesajları ya da yanlış kişiye gönderdiği mesajları 7 dakika geçmeden hem kendisinden hem de gönderdiği kişiden silebiliyor. Ancak gönderdiği mesajı 7 dakika sonra fark eden kullanıcılar, gönderdikleri mesajı iki taraftan silemiyor.

Android / iOS: WhatsApp’ta Herkesten Silme Süresi Geçen Mesajları Silme

WhatsApp’ta herkesten silme süresi geçen mesajları silmek için ilk olarak Son Uygulamalar butonuna tıklayın ve WhatsApp’ı buradan sola doğru kaydırarak kapatın. WhatsApp’ı kapattıktan sonra telefonunuzda açık olan internet bağlantısını kesin. Bunu yapabilmek için Wi-Fi ve Mobil Veri‘yi kapatın. Daha sonra telefonunuzun saatini değiştirin. Gönderdiğiniz mesajın tarihi ve saati, örneğin; 10 Ocak 2018 15.15 ise tarih ve saati mesaj gönderiminden önceye ayarlamanız gerekmektedir. 10 Ocak 2018 15.00 gibi…

Saati de mesaj gönderiminden önceye ayarladıktan sonra telefonunuzda halen daha internet bağlantısı yokken WhatsApp’a girin ve iki taraftan da silmek istediğiniz mesajın üzerine basılı tutun Herkesten Sil’e dokunun. Son olarak internet bağlantınızı açın ve telefonunuzun saatini güncel saat olarak ayarlayın.

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