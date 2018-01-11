Telefonunuzun Recovery Mode menüsüne geçmeden önce, HTC Desire 530 Bootloader Mode’a girme işlemini yapmanız gerek.

HTC Desire 530 Bootloader Mode’a Girme

İlk önce Güç tuşunu kullanarak HTC Desire 530’u kapatın.

Ardından Ses kısma + Güç tuşlarına basılı tutarak, telefonunuzun Bootloader Mode’a geçmesini sağlayın.

Bootloader menüsünde, Ses tuşları ile hareket edebilirsiniz. Ayrıca seçimlerinize Güç tuşu ile onay verebilirsiniz.

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