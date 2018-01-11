Telefonunuzun Bootloader Mode menüsünü açtıktan sonra, HTC Desire 530 Recovery Mode’a girme işlemine başlayabilirsiniz.

HTC Desire 530 Recovery Mode’a Girme

Öncelikle buraya basarak telefonunuzun nasıl Bootloader Mode’a alınacağını öğrenebilirsiniz.

Ardından Ses kısma tuşu yardımıyla Recovery seçeneğine gelerek Güç tuşuna basın.

Eğer yapmak istediğiniz bir işlem yok ise, reboot system now diyerek telefonunuzun yeniden açılmasını sağlayın. Forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.