Lenovo Mirage VR Gözlüğü Kamerası ile Tanıtıldı

Lenovo ve Google’ın ortaklaşa geliştirdiği ayrı bir VR gözlüğü geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez duyurulmuştu. Ürün kendisini CES 2018’de gösterdi ve nihayet resmiyet kazandı. Lenovo Mirage Solo ile tanışın.

Çinli üretici aynı zamanda Lenovo Mirage VR kamerasını tanıttı ve iki adet 180 derece lensi sayesinde etkileyici 3D görüntülerin yakalanmasını sağlıyor.

Mirage Solo gözlüğü Google’ın Daydream’i üzerine kurulu. WorldSense izleme teknolojisi sayesinde sanal bir ortamda dolaşabiliyorsunuz.

Görünüşü itibariyle Samsung Gear VR ve Sony PlayStation VR ürünlerinin bir karışımı denilebilir. Özellikle bu kendini kafa bandı tasarımında ortaya koyuyor.

Ürünün ağırlığının 645 gram olduğu belirtilmiş ve bunun rahatlık anlamında çok pozitif olduğu söylenemez. Özellikle uzun kullanımlarda burun tarafında sıkıntı olacaktır. Kontrolcüsü ise tıpkı Daydream’deki gibi görünmekte.

Lenovo’ya göre kullanıcının arkasında olup bitenleri kaydetmek gereksiz, bu yüzden 360 derece kayıt yerine kullanıcının önünü kaydeden 180 derece tercih edilmiş.

Çift 13 MP kamerası stereoskopik 3D video kaydı alabiliyor. Bu da derinlik oluşmasını sağlıyor. Kameranın iyi yanı ise oldukça taşınabilir olması; yani cebinize bile sığdırabilirsiniz.

Lenovo, Google Photos ve YouTube ile doğal bütünleşme olacağının sözünü vermiş. Bu sayede hızlıca 4K videolar kaydetmek mümkün olacak.

Bazıları cihazın tasarımını minimalistik bulurken diğerleri pek etkilenmemiş. Yine de başka bir oyuncunun VR pazarına girdiğini görmek güzel.

2018’in ikinci çeyreğinden itibaren Lenovo’nun VR çözümünün nasıl bir performans sergilediğini hep beraber göreceğiz. Mirage Solo 400 dolar ve Mirage Camera ise 300 dolar fiyat etiketine sahipler.