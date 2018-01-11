Lenovo Vibe Z2 Pro’ya Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Lenovo’nun 2014 yılında kullanıcılarla buluşturduğu üst düzey akıllı telefonu Vibe Z2 Pro o dönem için hayli başarılı donanımsal özelliklere sahipti. Güncel bir ürün olmasa da hala akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir kısmının beklentilerini karşılayabilecek nitelikte. Ürün kutusundan Android 4.4.2 KitKat işletim sistemiyle çıkıyordu ve sonrasında Android 5.0.2 Lollipop güncellemesini almıştı.

TWRP recovery yüklenmiş ve root atılmış Vibe Z2 Pro akıllı telefonda geliştirici Electry‘nin hazırladığı Lineage OS 15 custom ROM ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna geçiş imkanı var.

Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da bazı sorun ve eksikleri var. ROM ile birlikte ön yüklü kamera uygulaması yok ve video kayıt özelliği sadece Footej uygulamasıyla çalışıyor. Alışılageldik bazı Lineage OS özellikleri bu ROM’da mevcut değil. Donma ve pilin hızla tükenmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Bu ROM’da root erişimi de sağlanmış değil.

TWRP recovery menüsünden tam bir nandroid yedeği aldığınız takdirde eski ROM’a kolayca geri dönebiliyorsunuz. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Lenovo Vibe Z2 Pro’ya Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. (Eksiklere yukarıda değinmiştik ama farklı sorunlar yaşanabileceği de unutulmamalı) Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Vibe Z2 Pro’yu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.