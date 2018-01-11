LG ThinQ WK9 Etkileyici Ses Sistemi ve 8 İnç Ekranı ile Geliyor

LG firması Google Asistan’lı ThinQ akıllı hoparlörlerini ortaya çıkarmıştı ve şimdiyse bunu akıllı ekran ile genişletiyor. Ürünün adı LG ThinQ WK9 ve Meridian Audio tarafından akort edilmiş etkileyici stereo hoparlörlere sahip. Ancak en dikkat çeken özelliği 8 inç dokunmatik ekranının olması.

Chromecast özelliği dahili olarak yerleştirilmiş. Böylece diğer cihazlardan yayın yapılabiliyor. Ekranın üzerindeki kamera ile Duo aramaları yapabilirsiniz. Ne yazık ki LG’nin cihaz hakkında duyurdukları bunlarla sınırlı.

Yaz ayında satışa sunulacak ve fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bir Amazon Echo Show’un 230 dolar olduğu düşünülürse Thin WK9 bu özellikleri ile aynı kategoride yer alacaktır.