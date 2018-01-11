Nokia 6 Android 8.0 Oreo Beta kurulum rehberi ile sizlerleyiz. Bilindiği gibi Nokia markası HMD Global firması tarafından geçtiğimiz yıl tekrar devreye alınmış ve Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 akıllı telefonlar duyurulmuştu. Sonrasında üst düzey özelliklere ev sahipliği yapan Nokia 8 modelini de tanıdık. Android işletim sistemli Nokia akıllı telefonlar ülkemizde de satın alınabilir durumda.

Nokia cihazlarda Android işletim sistemi neredeyse hiç özelleştirilmemiş durumda, stock Android’e oldukça yakın bir deneyim sunuluyor. Bu sayede güncellemeler hızla hazır hale getirilebiliyor. Nokia Android 8.0 Oreo güncellemeleri konusunda da hızlı davrandı. Nokia 6 akıllı telefon için Android 8.0 Oreo Beta güncellemesi hazır durumda. Güncelleme henüz Beta aşamasında olduğu için bazı stabilite sorunları yaşanabilir, kurmadan önce bu durumu göz önünde bulundurun. Her ihtimale karşı buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanızda fayda var.

Nokia 6 Android 8.0 Oreo Beta Kurulum Rehberi

Nokia 6 Android 8.0 Oreo Beta güncellemesinin paket boyutu 1799.3 MB ve kurulumun ardından cihaz V5.140 sürüm numarasına terfi ediyor.

Öncelikle Nokia Beta Labs web sitesine buradan erişin.

erişin. Sign In butonuna tıklayın. Kullanıcı sözleşmesini onaylayın ve aşamaları takip edin.

butonuna tıklayın. Kullanıcı sözleşmesini onaylayın ve aşamaları takip edin. Welcome to the Forefront of Android sayfasında akıllı telefonunuzun IMEI numarası ve operatör gibi bazı bilgileri girmeniz istenecektir.

sayfasında akıllı telefonunuzun IMEI numarası ve operatör gibi bazı bilgileri girmeniz istenecektir. I agree to the beta software license terms seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Register butonunu kullandığınızda bir doğrulama mesajı alacaksınız ve akıllı telefonunuza OTA bildirimi ulaşacak.

butonunu kullandığınızda bir doğrulama mesajı alacaksınız ve akıllı telefonunuza OTA bildirimi ulaşacak. Güncellemeyi indirip otomatik olarak yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Güncelleme paketi Aralık ayı Android güvenlik yamalarını da içeriyor.

Nokia 6 için Android 8.0 Oreo güncellemesinin final / stabil sürümü yayınlandığında bu versiyon yine OTA yoluyla cihazınıza ulaşacaktır.

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