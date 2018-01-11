Sony Xperia XZ1 Compact root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Sony’nin taşınabilirliği ile ön plana çıkan güncel amiral gemisi akıllı telefon modellerinden Xperia XZ1 Compact’ta ileri düzey özelleştirmeler yapmak ve bazı özel uygulamalardan yararlanmak istiyorsanız root erişimini sağlamanız gerekiyor. Tabii bunun için de bootloader kilidini kaldırmanız ve TWRP recovery yüklemeniz lazım.

Ele alacağımız aşamaların çeşitli riskler (softbrick, bootloop gibi) içerdiğini, garantiyi sonlandırdığını; işlem sırasında veya sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu unutmayın.

Sony Xperia XZ1 Compact Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin. Yedekleme için buradaki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz. Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunun, Developer Options menüsü etkinleşecektir. Bu menüdeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunun, menüsü etkinleşecektir. Bu menüdeki ve seçeneklerini aktive edin. Bootloader kilidini kaldırın .

. Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını indirin ve genişletin. TWRP.img dosyasını bu dizine aktarın.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi çalıştırılacaktır.

Cihazın bilgisayarınızla sorunsuz bağlantı kurup kurmadığını kontrol etmek için adb devices komutunu girin.

Xperia XZ1 Compact’ı fastboot moduna geçirmek için adb reboot bootloader komutunu kullanın.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery twrp.img komutunu yazın.

fastboot reboot komutu ile cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Root Erişimini Sağlamak

SuperSU dosyasını indirip akıllı telefona transfer edin.

Cihazı güç butonunu kullanarak kapatın. Güç ve ses azaltma tuşlarına basılı tutun. Titreşim alınca güç butonunu serbest bırakın, ses azaltma tuşuna TWRP arayüzünü görene dek basılı tutmaya devam edin.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun ve cihaza aktarmış olduğunuz SuperSU dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Son olarak Reboot system seçeneğine dokunarak akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.