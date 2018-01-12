HTC 10 Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Tayvan merkezli teknoloji firması HTC, üst düzey akıllı telefon modellerinden 10 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Cihazlara OTA yoluyla dağıtılmaya başlanan güncelleme yaklaşık 1.8 GB boyutunda ve akıllı telefona Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu getiriyor.

HTC 10 Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Firma geride bıraktığımız yaz, Ağustos ayında HTC 10, U11 ve U Ultra modellerinin Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağını duyurmuştu. U11 modeli için Android Oreo dağıtımı Kasım ayında başlatılmıştı. Oreo güncellemesi artık HTC 10 modeline de dağıtılıyor. Güncelleme ilk etapta ABD’deki SIM kilitsiz cihazlara gönderilmeye başlandı.

Mayıs 2016’da raflardaki yerini alan HTC 10 akıllı telefon 145.9 x 71.9 x 9 mm boyutlarında ve 161 gram ağırlığında. Cihazın 5.2 inç genişlikli Super LCD5 kapasitif dokunmatik ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Akıllı telefona güç veren Qualcomm’un üst düzey Snapdragon 835 yongasetinde çift 2.15 GHz Kryo, çift 1.6 GHz Kryo işlemci çekirdeği ile Adreno 530 grafik işlemcisi bulunmakta.

4 GB RAM, 32 / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi ve depolama alanını genişletmek için 256 GB’a kadar kapasitedeki microSD kartları destekleyen hafıza kartı yuvası var. Arka yüzdeki 12 MP çözünürlüklü f/1.8 ana kamera 1/2.3″ sensör, 1.55 µm piksel boyutu, optik imaj stabilizasyonu, iki tonlu çift LED flaş gibi detaylar sunuyor. Ön yüzde ise 5 MP çözünürlüklü f/1.8 selfie kamerası hazır durumda. 3000 mAh kapasiteli pille gelen akıllı telefonun kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle çıktığını, sonrasında Android 7.0 Nougat güncellemesini aldığını hatırlatalım.

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