Apple, kısa bir süre önce iPhone‘ları bilerek yavaşlattıklarını açıklamıştı. iPhone kullanıcıları ise Apple’ın bu açıklamasından sonra Apple’a tepki göstermeye başladı. Kullanıcılarının tepkilerinin çığ gibi büyümesiyle Apple, tepkileri dindirmek amacıyla bir açıklama daha yayınlayarak, iPhone’u yavaşlayan kullanıcıların pil değiştirme ücretinde fiyatın düşürüldüğünü bildirdi.

iPhone’unuzun pilini değiştirmeden önce cihazınızda hız testi yaparak cihazın ne kadar hızlı ya da ne kadar yavaş olduğunu görebilirsiniz.

iOS: iPhone Hız Testi Yapma

iPhone cihazınızda hız testine başlamadan önce ilk olarak Ayarlar > Pil‘e gidin ve Düşük Güç Modu‘nu kapatın. Daha sonra telefonunuzda buraya tıklayarak SlowApple‘ı ziyaret edin. SlowApple, ücretsiz bir web uygulamasıdır.

SlowApple’ı kullanarak iPhone’unuzu hız testine sokabilirsiniz. Uygulama ekranında Git butonuna dokunun ve teste başlayın. Cihazın hızını ölçmek için SlowApple’da başlattığınız test 1 dakika içerisinde gerçekleşir.

Testin sonucunda cihazınızın ne kadar hızlı olduğu kırmızı, sarı ve yeşil renklere göre ölçülür. Cihazınızın ölçülmüş hızı, uygulamada yer alan hız göstergesinde kırmızı renkte gösteriliyorsa cihazınızın pilini değiştirmeniz gerekebilir. Çünkü cihaz oldukça yavaştır.

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